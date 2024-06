JBL har i flere år, etter min mening, tilbudt verdens rimeligste in-ear-hodetelefoner med et par forskjellige modeller. I over et år nå har det vært JBL Live Pro 2 til 99,99 pund som har vært det absolutt beste kjøpet, alle kategorier, når prisen veies inn i ligningen - og nå som JBL Harman er tilbake med en ny serie 2024-hodetelefoner, er det selvfølgelig på tide for meg å sette dem i testbenken.

Først ut er JBL Live Beam 3, designet som Live Pro 2 eller Tour Pro 2 med den nå ikoniske Airpods-stilen, som i dette tilfellet huser mikrofoner for samtalelyden og hodetelefonenes aktive støyreduksjon. Stammen er dekket av et krombelegg, mens selve hodetelefonene er dekket av en slags matt gummioverflate, og de ser dyre ut og føles dyre når jeg pakker dem ut av det medfølgende ladeetuiet. Som med Tour Pro 2 har etuiet som lader hodetelefonene blitt utstyrt med en to-tommers (liten?) OLED-skjerm som lar deg stille inn hvilken EQ-innstilling du vil bruke, hvilken plate, sang og artist du vil lytte til, samt volumet, svare på anrop og aktivere eller deaktivere transparensmodus. Da det gjaldt Tour Pro 2, beskrev jeg denne skjermen som en gimmick, men etter å ha brukt hodetelefonene i ett år og gitt at JBL har forbedret selve skjermen, berøringsfunksjonaliteten og økt antallet innstillinger som kan gjøres direkte på ladeetuiet, er jeg villig til å endre mening.

Jeg bruker in-ear-hodetelefoner nesten utelukkende på treningssenteret, og det å slippe å ha telefonen i bukselommen og i stedet kunne ta med seg det klart lettere, klart mindre og klart mer fleksible lille etuiet som veier 82 gram - for å kunne styre hodetelefonene som sitter i skallen - er smidig og fornuftig. Det faktum at den innebygde lille skjermen ikke påvirker den utmerkede batteritiden, gjør også at selve funksjonen er enklere å like enn noen gang før. Med aktiv støyreduksjon aktivert varer hver lading ti timer i disse hodetelefonene med 32 timer i etuiet, og hvis du bruker dem uten ANC, varer de 12 timer per lading med 36-37 timers batteritid i esken. Det er referanseklassen, best i hele produktsegmentet sammen med Jabras toppmodeller.

Live Beam 3 har store drivere på ti millimeter, og dette betyr, som i Technics AZ80 og Jabra Elite 10, at mengden bassforsterkning som brukes, eller som kan skjelnes fra den naturlige dybden via de store driverne, er minimal. I stedet er det en veldig naturlig bunn her, som aldri høres anstrengt eller forsterket ut, men heller luftig og snappy på en måte som få hodetelefoner i denne prisklassen kan drømme om å konkurrere med. På toppen av det hele er karakteren den JBL-varmen og lekenheten som jeg alltid, alltid, alltid elsker. Mellomtonen er varm og jevn uten å miste kontrollen, mens diskanten er tydelig høyoppløst og krystallklar uten å bli skarp. Det spiller ingen rolle om jeg spiller Stings "Seven Days" eller "Kascade" av proggudene i Animal as Leaders - Live Beam 3 låter like bra uansett hva slags musikk jeg skrur på, og det er en allsidighet som ikke mange andre hodetelefoner i denne prisklassen kan skryte av.

Til og med ANC er rasende bra her. Den eneste hodetelefonen jeg har lyttet til som har en mer effektiv aktiv støyreduksjon, er Bose Quiet Comfort Ultra, som koster 50 pund mer og i stedet er dårligere på de fleste punkter enn JBLs nye. Alle andre in ear-hodetelefoner jeg har testet de siste årene (36 par, for å være nøyaktig), blir overtrumfet av ANC i Live Beam 3, som i tillegg til dette også imponerer når det gjelder lyden av samtaler. Stemmen min oppfattes som veldig naturlig av dem jeg ringer til, mens de jeg snakker med alltid høres bra ut, i mine ører. Transparensmodusen er også veldig bra, og når det gjelder alle disse viktige funksjonene, har jeg totalt sett null å klage på.

Flott design, god ergonomi, god batterilevetid, god støyreduksjon, god lyd til en utrolig konkurransedyktig pris. Det finnes virkelig ingen hodetelefoner på markedet i dag som kan konkurrere med Live Beam 3 til en pris på 180 pund. JBL er på topp, igjen.