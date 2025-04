JBL Quantum 360 Wireless

På papiret har JBLs Quantum 360 Wireless alle de riktige kvalitetene. Det er 2,4 GHz trådløst og Bluetooth, øreputer i nettingstoff med tydelig venstre- og høyremerking, og de er både lette og ganske behagelige å ha på seg. Så et stort pluss for det.

I likhet med de fleste av konkurrentene har de valgt å ikke avsløre noe så grunnleggende som brikkesett, driverspesifikasjoner eller lignende. Det er tross alt ikke viktig å vite noe annet enn "40 mm, dynamisk". Det er litt som å beskrive en bil som "rød, med fire hjul". Det er ikke feil, det er bare svært utilstrekkelig og direkte ubrukelig.

Det er ikke bare de vanlige en eller to fargene, nei, det er to ekstra varianter i lilla nyanser og en med turkis kontrast. De er lyse, med veldig plastikkaktige neonfarger, men noen vil helt sikkert finne det enormt tiltalende. Den svarte vi fikk er den mest intetsigende av dem alle, og jeg ble litt sjokkert da jeg fant ut at de selges for 80 pund. Halvparten av det hadde vært en mer rettferdig pris.

Byggekvaliteten er imidlertid som amerikanske biler: virkelig dårlig, selv for prisen. Svingleddet er veldig tynt og sitter mellom to biter av ekstremt tynn plast. Det skal ikke mye til før det går i stykker. Det er mange år siden jeg har sett noe så utilstrekkelig, og du finner SteelSeries-hodesett som er 10 år gamle og som koster mindre når de er nye, med bedre byggekvalitet.

Kontrollene er fine, men jeg irriterer meg litt over fjærknappen som må holdes til den ene eller andre siden når man skal veksle mellom Bluetooth og vanlig trådløst. Batterilevetiden er produktets største akilleshæl. Det er mange år siden vi testet det første trådløse headsettet som kunne vare i 100 timer, og nå er vi nede i bare 22 timer, og det er uten RGB. De har til og med den frekkheten å kalle det en "lang" batterilevetid. Det er seks år siden de første hodesettene nådde 100 timer, og i 2022 lanserte HyperX en modell som nådde 300 timer. Tre år senere klarer vi ikke engang 25 timer... Det gir ikke mening. Mange konkurrerende merker tilbyr det dobbelte og tredobbelte. Det må finnes en bedre måte å gjøre dette på.

Det store salgsargumentet kommer fra JBLs egen QuantumEngine -programvare, et merkelig navn, men det gir en ganske overbevisende surroundeffekt, det skal de ha. Men den er stygg og trenger virkelig en kjærlig designer, for det er en grunn til at hvit skrift på svart bakgrunn døde på 90-tallet. Det er en hodepine å lese.

Dessverre er lyden like oppblåst som deres nåværende president. Bassen dunker, og selv om den er veldig dynamisk og riktig transient, overdøver den stort sett alt annet. Det er bare plass til litt diskant, som på Anna Lapwoods kirkeorgelinnspillinger, som får litt plass. Hvis du er av typen som synes at maskingeværsalver aldri er høye nok, er dette hodetelefonene for deg.

Mikrofonen er ikke spesielt imponerende. Følsomheten er veldig lav, sannsynligvis for å unngå å slippe for mye støy inn i opptaket, men det fører også til veldig lavt volum, og lyden er både litt tynn og blek. Det var greit for 10 år siden, men i dag, nei, ikke i det hele tatt, spesielt ikke så snart prisen går over 60 pund.

Alt i alt er det vanskelig å anbefale dette headsettet. Lyden og byggekvaliteten står på ingen måte i forhold til prisen, og programvaren er rett og slett litt irriterende. Jeg har vanskelig for å tro at et selskap som har skapt en optimal kurve, The Harman Curve, og som står bak så mange flotte merker med flott lyd, kan spytte ut et så underlegent, likegyldig plastmareritt - spesielt i et marked som er så konkurranseutsatt som dette, og som vil gi enhver handelshøyskolestudent mareritt.