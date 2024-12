JBL Tour Pro 3

HQ

JBLs toppmodell skiller seg ut ved å ha en interaktiv skjerm på kabinettet. Og nå har den fått mange flere funksjoner, kombinert med mer fokus på lyd.

JBL har tenkt utenfor boksen, bokstavelig talt, for denne gangen kan du koble etuiet til en ekstern kilde og deretter spille av til in-earene dine. Dette er smart, og siden etuiet allerede kan lade trådløst, betjene in-earene og vise batteritid, må det ligge høyt på listen over de mest avanserte på markedet.

Selve enhetene på testeksemplaret var svarte med metalldetaljer. Det er pent og diskret, og lyset er blått og dempet. Poeng for det.

Det er Bluetooth 5.3 LE og litt over 30 timers batterilevetid. Jeg var litt misfornøyd med at Pro 2-modellen ikke hadde AptX av noe slag. Det har den fortsatt ikke, noe jeg ikke forstår i det hele tatt med et produkt som koster £279. På den annen side støttes nå 24-bits lyd gjennom LDAC-kodeken - flott - og i tillegg til en 10,2 mm dynamisk enhet har du til min store overraskelse en 5,1 x 2,8 mm Balanced Armature-enhet. Grovt sett er det en veldig liten stang som flyter i et magnetfelt, og når strømmen får den til å bevege seg, skyver den en enhet. Grovt sett har du en svært følsom og avansert enhet for diskant og nedre mellomtone, mens en tradisjonell enhet håndterer bassen. Lignende konsepter ser man ofte i HiFi, der bassen håndteres av store, tradisjonelle enheter, mens den delikate diskanten og/eller mellomtonen håndteres av svært sofistikert teknologi. På den annen side er det ganske åpenbart at JBL ikke markedsfører seg mot noen som kan noe om lyd, for denne relativt unike designen, som få andre bruker, tar det litt tid å oppdage.

Programvaren er JBLs head-fi-app. Den er verken fantastisk eller forferdelig - den bare er det. Og selvfølgelig støttes også "personalisert lyd" via en tredjepartsapp - Personifi. Den er IPX55-klassifisert og har en ganske anstendig støydemping - og det er nesten det viktigste, og de seks mikrofonene er ikke bortkastet. Det finnes også Spatial Sound, men litt mer interessant er AuraCast, som er en kringkastingsstandard som dessverre ikke brukes så mye hjemme, men som er beregnet på museer og andre steder der mange mennesker trenger samme lyd samtidig.

Jeg opplevde ingen funksjonelle problemer, men silikonøreproppene må trykkes ekstra forsiktig inn. De sitter ikke så godt på plass ved første forsøk. Det er mange små ting som adaptiv støyreduksjon, rask sammenkobling, og den 1,57' store skjermen er lett å lese. Den brukes mest til å endre EQ-innstillinger, og den kan vise mange forskjellige ting, men i mitt tilfelle endrer jeg ikke EQ avhengig av hva jeg lytter til - jeg tar det rått. Den kan til og med pipe høyt hvis de har gått seg vill eller spille av avslappende lyder - det er rett og slett voldsomt. Alt er åpenbart en oppgradering fra Pro 2-modellen.

Dessverre har ikke prisen blitt oppdatert, noe som er synd, for selv om det er så mange funksjoner at du knapt kan nevne dem, og med en Balanced Armature-hybridkonstruksjon burde det være mulig å få flott lyd ut av dem, savner jeg det siste takhøyden, oppløsningen og dynamikken. Det er mulig at det er mulig med AptX-støtte, men uansett føler jeg fortsatt at £279 er alt for mye, uansett hvor futuristisk kabinettet som følger med dette produktet er. Lyden burde være mindre klumpete og amerikansk, tykk bak ørene, og mer elegant, ekte og naturlig. Jeg vet at det er tilsiktet - de elsker Harman Curve - men da må prisen justeres også. Når de er på tilbud, bør de absolutt vurderes.

