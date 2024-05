JBLs Quantum Stream Studio er ideell for de som ønsker å forbedre strømmeoppsettet sitt

HQ

Med et så stort utvalg av mikrofoner og lydenheter tilgjengelig i disse dager, kan det være utfordrende å vite hvilken som passer best til din situasjon. Forhåpentligvis har vi med videoserien vår Quick Look gjort det litt enklere å finne frem i dette farvannet, noe vi fortsetter med i dag ved å sette JBL Quantum Stream Studio i fokus i vår nyeste episode.

Denne enheten er en trippel kondensatormikrofon som tilbyr fire valgbare stemmeopptaksmønstre, i tillegg til en kompressor for dynamisk område, som sammen skal forbedre lydinnsatsen din for strømming og andre mål for innholdsskaping.

For å lære mer om JBL Quantum Stream Studio må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om enheten.