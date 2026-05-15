JCB går for en ny hastighetsrekord på land med 1579 hestekrefter

JCB har i flere tiår utviklet superslanke monstre som utelukkende er dedikert til å slå landhastighetsrekorder, og deres nyeste utvikling heter "Hydromax". Det er en hydrogendrevet 32-fots strømlinjeformet 32-fots strømlinjeformet bil med nesten 1600 hestekrefter og et mål om å kjøre over 563 kilometer i timen.

Den drives av to hydrogenforbrenningsmotorer som er utviklet av JCB selv, og som produserer rundt 800 hestekrefter hver, noe som gir en samlet effekt på 1579 hestekrefter. Prosjektet er nært knyttet til JCBs bredere satsing på hydrogen for anleggs- og landbruksmaskiner, etter en investering på 100 millioner pund i utvikling av hydrogenmotorer i løpet av de siste fem årene. Selskapet har allerede begynt å sette hydrogendrevne gravemaskiner i produksjon.

Bak rattet sitter Wing Commander Andy Green, den nåværende rekordinnehaveren av landhastighetsrekorden, og den samme sjåføren som kjørte den opprinnelige JCB Dieselmax til en dieselfartsrekord i 2006, en rekord som fortsatt står i dag.

JCBs styreformann, Lord Bamford, sier til Autocar at ideen med Hydromax rett og slett er å slå Dieselmax: "Dieselmax var alltid en litt uvanlig idé, men den beviste et poeng. Det er samme tankegang med hydrogen i dag. Hvis du mener alvor med utslipp, må du også mene alvor med hydrogen - og et landhastighetsprosjekt er den perfekte måten å bevise det på."