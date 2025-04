JD Vance advarer mot en "veldig mørk tid" uten et sterkt forhold mellom USA og India Under sitt besøk i India understreker JD Vance viktigheten av tettere bånd mellom de to landene.

Tirsdag understreket JD Vance viktigheten av å styrke forholdet mellom USA og India, og uttalte at uten dette båndet kan det 21. århundre bli en "veldig mørk tid" for menneskeheten. Under sitt besøk i Jaipur uttrykte Vance sterk støtte til Indias voksende rolle på den globale scenen. USA ønsker å utvide handelen, særlig innen energi og forsvar, og håper at India vil øke sine innkjøp av amerikansk militært utstyr. Vance roste også statsminister Modi for hans lederskap, og beskrev ham som en tøff forhandler og en "spesiell person". Mens handelssamtalene skrider frem, ser det ut til at begge land, USA og India, er innstilt på å styrke båndene sine, men veien videre er fortsatt usikker. JD Vance // Shutterstock