JD Vance anklager EU for innblanding i valget under Ungarn-besøk

JD Vance har anklaget EU for å blande seg inn i Ungarns kommende valg under et besøk i Budapest, der han også gjorde det klart at han har til hensikt å støtte Viktor Orbán.

I en tale etter ankomsten til den ungarske hovedstaden hevdet Vance at Brussel hadde forsøkt å skade Ungarns økonomi og undergrave landets energiuavhengighet, og framstilte disse handlingene som politisk motiverte tiltak mot Orbán.

Den amerikanske visepresidenten la ikke skjul på sitt mål, og sa at han ønsket å hjelpe Orbán så mye som mulig i forkant av søndagens avstemning, som kan føre til at den mangeårige lederen mister makten etter 16 år ved makten. På et møte satte Vance også Orbán i direkte forbindelse med Donald Trump, som hyllet den ungarske statsministeren i en direktesendt telefonsamtale.

Valget ser ut til å bli en stor politisk test, og Orbán står overfor en sterk utfordring fra Péter Magyar. Mens Orbán har fokusert på sikkerhetsproblemer knyttet til krigen i Ukraina, har Magyar drevet valgkamp på innenrikspolitiske spørsmål som økonomisk stagnasjon og korrupsjon.

Vance gjentok også påstandene om utenlandsk innblanding fra Ukraina og kritiserte europeiske ledere for å redusere avhengigheten av russisk energi, mens han roste Ungarns tilnærming til tross for landets fortsatte avhengighet av import fra Russland.

Hans uttalelser kommer midt i en periode med økende granskning av Budapests bånd til Vladimir Putin og rapporter om tett koordinering mellom ungarske og russiske tjenestemenn. EU-representanter avviste Vances beskyldninger og advarte om at fornyet avhengighet av russisk energi ville være et strategisk feilgrep.

Besøket har også gitt valget en internasjonal dimensjon, noe som har ført til kritikk fra Magyar, som mener at Ungarns politiske fremtid bør avgjøres på hjemmebane uten påvirkning utenfra.