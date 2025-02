JD Vance forsvarer USAs dominans innen kunstig intelligens på AI-toppmøte i Paris

HQ

I sin første utenlandstale siden han tiltrådte, leverte visepresident JD Vance et sterkt budskap til europeiske og asiatiske ledere på et toppmøte i Paris: USA er fast bestemt på å lede an i det globale kappløpet innen kunstig intelligens.

Vance understreket at Trump-administrasjonens aggressive holdning til kunstig intelligens betyr at Europa enten må ta i bruk amerikanskutviklet teknologi eller risikere å sakke akterut, særlig ettersom nasjoner som Kina er klare til å utfordre USA på dette området.

Samtidig som han oppfordret Europa til å lempe på det digitale regelverket, gjorde han det klart at fremtiden for kunstig intelligens ikke vil bli formet av bekymringer om sikkerhet. I stedet fremstilte han konkurransen som et spørsmål om teknologiske muligheter, og advarte om at de som nøler, risikerer å havne under autoritær innflytelse.

Talen markerte et skarpt brudd med den mer forsiktige retorikken som har vært brukt på tidligere toppmøter, inkludert AI Safety Summit. Vances kommentarer ble understreket av den bredere konteksten i USAs handelspolitikk, inkludert de nylige tollsatsene på utenlandsk stål og en mer konfronterende tilnærming til europeiske reguleringer. Inntil videre gjenstår det å se om Europa vil tilpasse sitt regelverk slik at det blir mer i tråd med USAs visjon.