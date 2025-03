JD Vance går hardt ut på Grønland og kritiserer Danmark

HQ

Siste nytt om Grønland . Under sitt besøk på den amerikanske militærbasen i Pituffik på Grønland fredag brukte visepresident JD Vance mye energi på å kritisere Danmark for ikke å beskytte det arktiske territoriet i tilstrekkelig grad.

Vance argumenterte for at Grønland står overfor et økende geopolitisk press fra Russland og Kina, og foreslo at et tettere partnerskap med USA kunne styrke både sikkerheten og de økonomiske utsiktene.

"Danmark har ikke holdt tritt med utviklingen og brukt de ressursene som er nødvendige for å opprettholde denne basen, for å holde på troppene våre og, etter mitt syn, for å beskytte befolkningen på Grønland mot mange aggressive angrep fra Russland, Kina og andre nasjoner."

"Jeg tror at de (Grønland) til syvende og sist vil samarbeide med USA", la Vance til senere. "Vi kan gjøre dem mye sikrere. Vi kan gi dem mye mer beskyttelse. Og jeg tror de vil klare seg mye bedre økonomisk også."

Danmark og Grønlands ledelse har imidlertid tatt til motmæle, kalt uttalelsene respektløse og bekreftet Grønlands bånd til Danmark. I mellomtiden, når Vance kommer tilbake fra besøket, har han allerede tatt til sosiale medier for å dele sin siste uttalelse.