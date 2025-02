JD Vance gjør sin diplomatiske debut på AI-toppmøtet i Paris

HQ

JD Vance har ankommet Frankrike for sin første store diplomatiske utflukt som USAs visepresident, og brukte et toppmøte om kunstig intelligens i Paris og sikkerhetskonferansen i München i Tyskland til å vise frem en mer selvsikker tilnærming til globale anliggender under Donald Trumps administrasjon.

Vance forventes å utfordre EUs innsats for å regulere kunstig intelligens, samtidig som han tar til orde for en markedsdrevet tilnærming som favoriserer innovasjon fremfor streng overvåking. Arrangementet, der verdensledere og toppledere deltar, markerer et avgjørende øyeblikk for Frankrike og EU når de presser på for å få en lederrolle i utviklingen av kunstig intelligens.

I tillegg til teknologipolitikk vil Vances reise også fokusere på presserende sikkerhetsspørsmål, inkludert Ukraina og NATO, med planlagte møter med Indias statsminister Narendra Modi og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen. Hans tilstedeværelse signaliserer et skifte i USAs utenrikspolitiske prioriteringer, med vekt på både økonomisk konkurranseevne og diplomatisk rekalibrering. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Vance vil navigere gjennom sin første store test på verdensscenen.