JD Vance understreker at USA ikke skal gripe inn i spenningene mellom India og Pakistan

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . USAs visepresident JD Vance uttalte torsdag at selv om USA støtter arbeidet med å trappe ned konflikten mellom India og Pakistan, vil landet ikke gripe inn i de pågående spenningene.

Vance understreket at USA, til tross for situasjonens alvor, ikke har noen kontroll over de atombevæpnede naboene og ikke vil involvere seg i en potensiell krig. Washington har imidlertid engasjert seg i diplomatiske samtaler med begge sider og oppfordret til tilbakeholdenhet og dialog.