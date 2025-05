JD Vance utløser motreaksjoner med VM-deporteringsspøk

HQ

Siste nytt om USA . Tirsdag, under en kunngjøring av en arbeidsgruppe for fotball-VM, skapte JD Vance reaksjoner ved å spøke med at turister som besøker USA i forbindelse med turneringen i 2026, vil bli deportert hvis de blir værende i landet for lenge.

Kommentarene hans, som kom mens han introduserte Andrew Giuliani som leder for arbeidsgruppen, ble av mange sett på som en undergraving av arbeidet med å fremme reiselyst og begeistring for arrangementet. Det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke forberedelsene. I mellomtiden kan du lese noen av reaksjonene nedenfor.