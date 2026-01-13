JD Vance vil delta i samtalene mellom USA, Danmark og Grønland

HQ

USAs visepresident JD Vance vil delta i samtalene mellom Danmark, Grønland og USA om Grønlands fremtid, sa Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mandag. Ifølge The Guardian har Vance bedt om å få delta på møtet, og han vil være vertskap for det i Det hvite hus sammen med USAs utenriksminister Marco Rubio.

Danmark og Grønland har bedt om møtet etter en rekke stadig mer selvhevdende uttalelser fra høytstående amerikanske tjenestemenn, deriblant president Donald Trump, om Washingtons ambisjoner om å utøve større kontroll over de arktiske områdene. Rasmussen sa at hensikten med møtet var å gi alle parter mulighet til å diskutere utviklingen ansikt til ansikt og dempe den økende diplomatiske uroen.

JD Vance // Shutterstock

Grønland, et selvstyrt dansk territorium, har lenge vært av strategisk interesse for USA på grunn av sin beliggenhet og sine ressurser, men USAs fornyede retorikk har skapt bekymring i København og Nuuk når det gjelder suverenitet og sikkerhet.

Den danske forsvarsministeren Troels Lund Poulsen har sagt at han vil møte NATOs generalsekretær Mark Rutte på mandag for å diskutere sikkerheten i og rundt Arktis. Grønlands utenriksminister Vivian Motzfeldt vil også delta, og han vil fremheve regionens økende betydning i den transatlantiske planleggingen og i allianseplanleggingen.