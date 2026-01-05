JD Vances hjem i Ohio utsatt for innbrudd i løpet av natten

HQ

Et nattlig innbrudd i visepresident JD Vances hjem i Cincinnati har utløst en sikkerhetsetterforskning etter at vinduer ble knust på eiendommen, opplyser myndighetene mandag. En mann er pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Agenter fra US Secret Service slo alarm like etter midnatt etter å ha sett en person flykte fra boligen, ifølge lokale rapporter. Politiet ble tilkalt til stedet rundt kl. 00.15 og ble værende på eiendommen i flere timer mens de sikret området og vurderte skadene.

Vance var ikke i hjemmet i Ohio på det tidspunktet. Hans primære bosted er i Washington DC, men han hadde nylig tilbrakt flere dager i Cincinnati-eiendommen med fem soverom før han forlot den søndag ettermiddag, ifølge lokale medier.

Sikkerheten rundt visepresidentens hjem hadde allerede blitt skjerpet de siste dagene, og byens tjenestemenn stengte nærliggende veier og satte opp kontrollposter mellom 29. desember og 4. januar under oppholdet.

Myndighetene har ennå ikke gått ut med detaljer om den mistenktes motiv eller om det ble forårsaket ytterligere skade. Etterforskningen pågår fortsatt...

JD Vance på X:

Jeg setter pris på alles lykkeønskninger angående angrepet på hjemmet vårt. Så vidt jeg kan se, prøvde en gal person å bryte seg inn ved å hamre på vinduene. Jeg er takknemlig for at Secret Service og politiet i Cincinnati reagerte så raskt. Vi var ikke engang hjemme, for vi hadde allerede reist tilbake til Washington. En oppfordring til mediene: Vi prøver å beskytte barna våre så mye som mulig fra realitetene i dette livet i offentlig tjeneste. I lys av dette er jeg skeptisk til nyhetsverdien av å vise bilder av hjemmet vårt med hull i vinduene.