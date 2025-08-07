Jean Alesi kritiserer Lewis Hamilton: "Senna eller Schumacher ville aldri ha sagt noe sånt"

HQ

Lewis Hamilton er inne i en svært tøff periode med Ferrari, og endte på 12. plass i Ungarns Grand Prix, hvor han slo seg selv og sa at han var"helt ubrukelig", at han kjørte dårlig og at Ferrari burde se seg om etter en annen fører.

Selv om Hamilton i ettertid fikk mye støtte fra andre Formel 1-profiler, var det ikke alle som var like snille og pekte på Hamiltons negative holdning som et problem. En av dem var Jean Alesi, fransk F1-fører som kjørte for Ferrari mellom 1991 og 1995, med ett år hvor han vant sitt eneste Grand Prix, Canadas Grand Prix i 1995.

Alesi, som nå jobber som ekspertkommentator, skrev i sin spalte i Corriere della Sera og kritiserte Hamiltons holdning. "Jeg tror Hamiltons holdning demoraliserer folkene som jobber rundt ham. Senna eller Schumacher ville aldri ha sagt noe sånt".

Denne sesongen var Hamiltons eneste seier et sprintløp i Kina. I søndagsløpene har han ikke en gang kommet på pallen, bare blitt nummer fire ved tre anledninger. Og noen tror ikke at han kommer til å komme seg, og Bernie Ecclestone har også sagt til Daily Mail at han sannsynligvis bør legge opp: "De blir slitne. Lewis er sliten. Han har holdt på med det han gjør i evigheter. Han trenger en pause fra det for godt, en total nullstilling for å gjøre noe helt annet", sa han (via GPBlog).