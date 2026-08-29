Jean Grey er i hovedrollen i sin egen begrensede tegneserieserie fra november i år

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En av de store nye tegneserieseriene som Marvel jobber med, heter DNX. Serien utforsker hvordan ulike helter og team tilpasser seg en verden der et ødeleggende X-virus har blitt sluppet løs i et forsøk på å forvandle ikke-mutanter til mutanter, med vidtrekkende konsekvenser. DNX skal snart lanseres, men forfatteren Jed MacKay ser allerede fremover.

Marvel Comics har kunngjort en ny historie som ganske enkelt heter «Jean Grey». Den er basert på den legendariske telepatiske mutanten og utforsker hvordan hun tilpasser seg en verden påvirket av X-viruset etter å ha returnert fra et eventyr i kosmos. Dette er imidlertid ikke hvilken som helst vanlig Jean Grey, men den Phoenix-gjennomsyrede versjonen av karakteren – altså et vesen med ganske betydelig kraft.

I denne sammenheng beskrives handlingssammendraget for «Jean Grey (2026)» som følger: «Føniks er på vei mot Jorden. Jean Grey brenner innvendig. Når hun lander, vil hun da fortære alt hun berører … eller vil hun beholde kontrollen over den livgivende, livstakende kraften som strømmer gjennom henne?»

Som nevnt er MacKay forfatteren bak denne historien, og han får selskap av tegneren Rogê Antônio, mens Jöelle Jones har tegnet omslaget. Det første nummeret av denne femdelte historien kommer ut 25. november, og du kan se det fantastiske omslaget nedenfor.

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