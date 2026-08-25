Jed York, eier av NFL-laget San Francisco 49ers samt Leeds United og Rangers, er arrestert for å ha søkt prostitusjonstjenester

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Jed York, en 46 år gammel amerikansk administrerende direktør og eier av NFL-laget San Francisco 49ers, samt de britiske klubbene Leeds United i Premier League og Rangers i den skotske Premiership, ble arrestert søndag 23. august i East Palestine i Ohio og dømt til to dager i fengsel for ordensforstyrrelse og besittelse av kriminelle redskaper, selv om han opprinnelig ble arrestert for å ha kjøpt seksuelle tjenester.

York erkjente seg ikke skyldig i begge tiltalepunktene, noe som betyr at han aksepterte dommen uten formelt å innrømme skyld. Den opprinnelige tiltalen om å ha oppfordret til prostitusjon ble endret til urolig oppførsel, og straffen ble én dag i fengsel for hver av de to tiltalepunktene, i tillegg til en bot på 1 150 dollar (150 dollar for uordenlig oppførsel og 1 000 dollar for besittelse av kriminelt verktøy, som ikke er spesifisert) samt pålegg om å fullføre et nettkurs, ifølge The Guardian.

Rettsdokumenter viser at York hadde avtalt seksuelle tjenester for 140 dollar på en prostitusjonsnettside som var opprettet av sivilpoliti fra en spesialenhet mot menneskehandel i Ohio.

Jed York er hovedaksjonær i San Francisco 49ers etter å ha kjøpt sin mors aksjer i 2024. 49ers Enterprises kjøpte en minoritetsandel i Leeds United i 2018 og resten av klubben i 2023; selskapet kjøpte også en majoritetsandel i Rangers i 2025.