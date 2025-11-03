Jeep kommer til Sema 2025 med dette nydelige retrobeistet

HQ

Å kalle Jeeps modellutvalg "spennende" ville være en underdrivelse (minus muligens Jeep Grand Cherokee Trackhawk, da), men under SEMA 2025 i Las Vegas har de tenkt å "poppe" litt, og det gjør de ved å dykke dypt ned i 80-tallsgreia som de har teaset før. Fremfor alt er det den kommende Jeep Rewind som ser ut til å være et forsøk fra Jeep på å teste og se om det er en etterspørsel først og fremst i USA. Hvis det gjør det, er det selvfølgelig ikke umulig at Rewind vil nå bilutstillingslokaler, på lang sikt.