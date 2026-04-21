Jeff Bezos' Blue Origin får flyforbud fra verdensrommet

Det har ikke akkurat gått Amazon-grunnlegger Jeff Bezos' vei i verdensrommet i det siste, etter at oppskytingen av den enorme New Glenn-raketten fikk problemer etter oppskytning. Selv om det gjenbrukbare rakettrinnet returnerte og landet på en plattform i Atlanterhavet som planlagt, gikk det ikke like bra med den planlagte utplasseringen av satellitten. Den havnet for nær jorden og vil derfor være ubrukelig og forventes å brenne opp.

Som et resultat av dette har de amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA) nå satt Bezos' romfartsselskap Blue Origin på bakken, og de må nå undersøke hva som gikk galt, melder Yahoo. Inntil dette problemet er identifisert og løst, kan de ikke opprettholde og forbedre sin egen internettjeneste, Leo, som er avhengig av satellitter, og det forventes at de nå vil henvende seg til Elon Musks rivaliserende selskap, SpaceX, for å skyte opp nye satellitter.