Jeff Bezos' Blue Origin lander den største gjenbrukbare raketten for første gang, som en utfordring til Musk

Blue Origin har lykkes med å lande boosterraketten til sin største rakett, New Glenn, noe som markerer en stor prestasjon for Jeff Bezos' romfartssatsing. Den 98 meter lange raketten ble skutt opp fra Cape Canaveral i Florida med NASAs Escapade-oppdrag og en Viasat-satellitterminal om bord, før den returnerte trygt til en lekter i Atlanterhavet.

Oppskytingen kommer flere måneder senere enn planlagt og nesten ett år etter Blue Origins første New Glenn-flyvning. Oppdraget demonstrerer Blue Origins voksende kapasitet innen gjenbrukbar raketteknologi, et felt der konkurrenten SpaceX allerede har gjennomført over 500 landinger av boosterraketter.

Milepæl for kommersiell romfart

New Glenns andre ferd brakte viktige forskningsfartøyer mot Mars og understreket Blue Origins forsøk på å konkurrere med SpaceX i det kommersielle oppskytingsmarkedet. Selv om rakettens nyttelastkapasitet på 45 tonn er mindre enn SpaceXs Starship, representerer oppskytingen et viktig skritt i arbeidet med å sikre seg milliardkontrakter med Amazon og amerikanske myndigheter.

Siden han tok over som administrerende direktør i 2023, har Blue Origins leder stått for oppsigelser og et kulturskifte i retning av økt risikotaking. Eksperter ser den vellykkede New Glenn-landingen som et tegn på at selskapet kan øke oppskytingsfrekvensen og styrke sin posisjon i det globale romfartsmarkedet, inkludert NASAs Artemis-måneoppdrag og Amazons Leo-satellittprogram.