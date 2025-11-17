Jeff Bezos skal være med å lede AI-oppstart i første operative rolle siden Amazon

HQ

Jeff Bezos vil ta en aktiv lederrolle som medadministrerende direktør for en ny oppstart av kunstig intelligens kalt Project Prometheus, rapporterte New York Times mandag (via Reuters). Selskapet fokuserer på AI-applikasjoner for ingeniørarbeid og produksjon, inkludert datamaskiner, biler og romfartøy. Med 6,2 milliarder dollar i finansiering er Project Prometheus blant de mest velfinansierte oppstartsbedriftene i tidlig fase globalt.

Dette er Bezos' første formelle operative stilling etter at han gikk av som administrerende direktør i Amazon i juli 2021. Hans med-CEO blir Vik Bajaj, en fysiker og kjemiker som tidligere har jobbet med Googles medstifter Sergey Brin ved "Moonshot Factory" (X). Project Prometheus har allerede rekruttert nesten 100 ansatte, inkludert forskere fra OpenAI, DeepMind og Meta.

Bezos går inn i et svært konkurranseutsatt AI-marked som domineres av selskaper som OpenAI, Meta og Google, i tillegg til en rekke nye oppstartsbedrifter. Firmaet har som mål å utnytte banebrytende AI for å akselerere innovasjon innen maskinvare og produksjonsprosesser.