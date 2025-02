Jeff Bezos vil vite hvem du mener bør spille James Bond

HQ

I går fikk vi vite at Amazon MGM overtar ansvaret for James Bond-merkevaren fullstendig fra Barbara Broccoli og Michael G. Wilson, noe som sannsynligvis vil bety mange endringer fremover.

Det har vært en viss bekymring for at dette vil føre til mer utnyttelse av franchisen, noe som kan gjøre at den føles mindre eksklusiv. Uansett gjorde ikke Amazon-grunnlegger Jeff Bezos saken bedre da han, så snart avtalen var i boks, ba folk på Instagram (via Deadline) om å si sin mening om hvem som burde bli den neste Bond.

Vi mistenker at det til syvende og sist handler mest om oppmerksomhet, men det indikerer et klart skifte bort fra den ekstremt lukkede tilnærmingen til Barbara Broccoli og Michael G. Wilson.