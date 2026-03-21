Jeff Bridges og Jesse Eisenberg er med i rollebesetningen i Minions & Monsters

2026 ser ut til å bli et stort år for Illumination, med animasjonsproduksjonsselskapet som skal debutere The Super Mario Galaxy Movie i april og deretter følge dette med Minions & Monsters i juli.

Apropos det sistnevnte prosjektet, ettersom vi er mindre enn fire måneder fra premieren, har nå noen av de bredere rollebesetningene for filmen blitt avslørt, og det vil være noen store navn som dukker opp i dette prosjektet som uten tvil vil tiltrekke seg oppmerksomheten til mange kinogående ungdommer.

I et nytt innlegg på sosiale medier får vi vite at Minions & Monsters vil inneholde talenter som Jeff Bridges, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Trey Parker og Zoey Deutch. Ganske så bra besetning for en film om overnaturlige vesener og uforgjengelige gule følgesvenner.

Når det gjelder premissene for handlingen i Minions & Monsters, følger historien hvordan Minions stiger opp gjennom Hollywood på 1920-tallet og utforsker hvordan de gikk frem for å lage en film, en hendelse som blir sett på som "rambunctious, ridiculous and totally true". For en nærmere titt på filmen kan du se traileren nedenfor.