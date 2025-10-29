Jeff Bridges sammenligner Tron: Ares med Heaven's Gate

HQ

Tron: Ares Heaven's Gate synker på de globale kinoene, og har så langt så vidt spilt inn 125 millioner dollar. En katastrofe i forhold til produksjonsbudsjettet, som ifølge kilder nær Disney overstiger 220 millioner dollar. På bakgrunn av dette spår mange analytikere nå at Tron: Ares vil ende opp med å koste Disney minst 130 millioner dollar.

Men midt i all negativiteten forsøker Jeff Bridges å kaste et annet lys over filmen, som han i et intervju sammenligner med den legendariske fiaskoen Heaven's Gate. Filmen ble en av filmhistoriens største floppere da den kom ut på begynnelsen av 80-tallet, men har siden fått noe av en kultstatus.

Bridges sa til Entertainment Weekly at :

"Det er interessant hvordan filmer blir mottatt i åpningshelgen. Jeg husker at Heaven's Gate ble ansett som, du vet, veldig skuffende eller en flopp, men i dag blir den ansett som et slags mesterverk."

Med andre ord. Selv om det kan se mørkt ut for øyeblikket, er ikke Tron: Ares helt dødsdømt, og Bridges er i det minste forsiktig optimistisk med tanke på fremtiden.

Hva tror du, er Tron: Ares en fremtidig klassiker?