Jeff Daniels, Jared Harris og J.K. Simmons kolliderer i det spennende dramaet The Brink of War

Det er en bekymringsfull periode for alle mennesker rundt om i verden, ettersom politiske endringer og spenninger fortsetter å gi livet en urolig følelse. Det er naturlig å være bekymret og litt engstelig på grunn av dette, men vi må heller ikke glemme at denne typen situasjoner har vært vanlige gjennom hele menneskehetens historie, noe den kommende filmen fra distributøren Angel viser.

Filmen er kjent som The Brink of War, og er en spennende politisk thriller som utforsker hendelsene under den kalde krigen og hvordan USA og Sovjetunionen kom på kant med hverandre og satte hele verden i atomkrigsvarsel. Filmen følger Ronald Reagan, Mikhail Gorbatsjov og George Shultz, alle tre politikere som navigerer i dette turbulente farvannet og forsøker å avverge en katastrofe som ideelt sett skulle føre til en fullstendig atomnedrustning, men som risikerer å føre til noe langt mer katastrofalt...

The Brink of War har premiere på kino 14. august og har Jeff Daniels i rollen som Reagan, Jared Harris som Gorbatsjov og J.K. Simmons som Shultz. Du kan se traileren for The Brink of War nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"President Reagan kjemper mot tiden for å redde en avtale med den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov som kan demontere atomvåpenarsenalene - eller utløse en katastrofe. Presset øker på alle sider, og hvert ord som blir sagt, bringer verden nærmere fred ... eller ødeleggelse."