Jeff Daniels vil gjerne lage Dum & Dummere 3

Få vil vel bestride at Dumb & Dumber fra 1994 er en av tidenes morsomste komedier, med Jim Carrey og Jeff Daniels som tar alles kollektive IQ til et nytt lavmål.

20 år senere ble filmen fulgt opp av Dumb & Dumber 2, som også ble en stor suksess, selv om de fleste syntes å være enige om at den ikke helt kunne måle seg med originalen. Siden den gang har vi ikke hørt noe mer om filmserien, men da Jeff Daniels nylig besøkte Jimmy Fallons The Tonight Show, ga han et budskap som i det minste gir litt håp.

På spørsmål om han kunne tenke seg å lage en tredje film, sa han :

"Jim og Farelly-brødrene er flotte mennesker å være sammen med. Jeg kommer på mandag."

Jim Carrey sier at han har trukket seg tilbake fra Hollywood, men er kjent for å spille Robotnik i Sonic the Hedgehog -filmene, en rolle han har fått mye ros for. Det ryktes også at han skal være med i den kommende fjerde filmen, men det gjenstår å se om han også ønsker å vende tilbake til rollen som Lloyd Christmas.