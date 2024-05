Jeff Grupp: "Perfect Dark er i en veldig dårlig forfatning"

HQ

I 2018 startet Microsoft The Initiative studio. Tanken var at det skulle være en prestisjeutvikler ledet av Darrell Gallagher, mannen som rebootet Tomb Raider i 2013.

Realiteten er imidlertid at studioet ikke har gitt ut et eneste spill. I 2020 ble det kunngjort at de jobber med et nytt Perfect Dark, men flere store navn har falt ut siden den gang, og Crystal Dynamics gikk inn som partner for å hjelpe til med å fullføre spillet i 2021.

Og så langt har vi ikke hørt noen tegn til liv, og kanskje vil det ta en stund før vi ser noe. Den velkjente og troverdige journalisten Jeff Grubb sier i den siste Giant Bombcast (via Neogaf) at Perfect Dark sannsynligvis har en lang vei å gå før det kan slippes :

"Nedfallet fra dette (dagens permitteringer), har hørt mer og mer ... har hørt i årevis at Perfect Dark er i en tøff tilstand, høres ut som det er i en veldig tøff tilstand.

Og det høres ikke ut som om det virkelig har kommet sammen på noen måte siden da (siden kunngjøringen) og som Crystal Dynamics kommer om bord for å hjelpe til med det."

I juni i fjor sa Xbox Game Studios-sjef Matt Booty at vi burde forvente å se Perfect Dark innen 18 måneder, noe som betyr senest i desember i år. Men hvis Grubb har rett, virker dette usannsynlig, og spørsmålet er hvor lenge Microsoft vil være tålmodige med dette tilsynelatende svært dyre prosjektet.