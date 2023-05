Jeff Ross: "Vi kunne ha gitt ut Days Gone 2 for en måned siden hvis vi bare hadde stått på vårt."

HQ

Selv om det var noen interessante kunngjøringer på gårsdagens PlayStation Showcase, gikk mange fans også glipp av de store Sony-studioene som presenterte sine nye prosjekter. Ingen Naughty Dog, Santa Monica eller Sucker Punch, for å nevne noen, var til stede på gårsdagens messe, og det var heller ingen Bend Studio.

Jeff Ross, den tidligere regissøren av et av de mest minneverdige PS4-eksklusive spillene, Days Gone, angrer fortsatt på at Sony blokkerte utviklingen av oppfølgeren til det postapokalyptiske eventyret om bikeren Deacon St. John, og offentliggjorde det via Twitter rett etter arrangementet.

"Jeg blir litt lei meg etter disse #PlayStationShowcase-showene, for de minner meg bare på at vi kunne ha gitt ut Days Gone 2 for en måned siden hvis vi bare hadde stått på vårt."

Studioet er for tiden i gang med å utvikle en flerspiller-IP som redder noen av systemene som ble brukt i spillet, men det roer ikke gemyttene til utvikleren, og heller ikke til mange spillere, ettersom underskriftskampanjen Days Gone 2 har mer enn 200 000 underskrifter på Change.org som krever en oppfølger til spillet. Ross er imidlertid realistisk og svarte også en bruker at det er "én til en million sjanse" for at situasjonen vil endre seg per i dag.

Vil du at Days Gone 2 skal eksistere?