Jeffrey Dean Morgan ville ha spilt Flashpoint Batman

Selv om Zack Snyders egen versjon av Justice League ble hyllet av seerne, var det ikke nok til at han nok en gang fikk lov til å ta roret og styre fremtiden til DCs helter på det store lerretet. Som kjent er det James Gunn og Peter Safran som nå sitter ved roret, men hvis Snyder hadde fortsatt å ha stor innflytelse på det nå nedlagte filmuniverset, ville Jeffrey Dean Morgan ha spilt en større rolle.

Jeffrey Dean Morgan hadde en svært liten rolle som Thomas Wayne i starten av Batman v Superman: Dawn of Justice, men det var planer om å utvide den rollen. I et intervju med Den of Geek sa han at Snyder ønsket at han skulle spille Flashpoint Batman etter hvert. I denne alternative versjonen er det Bruce som blir drept, mens Thomas og Martha overlever, og Bruces død driver Martha til vanvidd, mens Thomas blir en enda mer voldelig og hensynsløs Batman, drevet av hevn.