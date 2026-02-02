Jeffrey Epstein ble utestengt fra Xbox Live i 2013

HQ

Det har selvfølgelig vært mye snakk i mediene om de såkalte "Epstein Files" som har blitt frigitt i batcher av amerikanske myndigheter, og som avslører personer som har hatt ulike former for kontakt med Jeffrey Epstein, en person som er anklaget for både menneskehandel og seksuelle overgrep (han døde i 2019, samme år som han ble arrestert).

I forbindelse med de siste frigitte dokumentene har det nå blitt avslørt at spillindustrien er involvert i hans virksomhet på ulike måter, noe som The Verge-redaktør Tom Warren nå har oppdaget inkluderer Microsoft - dog ikke på noen skandaløs måte, snarere tvert imot. Via Bluesky avslører Warren at Microsoft faktisk utestengte Epstein fra Xbox Live i 2013 på grunn av "trakassering, trusler og/eller misbruk av andre spillere", som også beskrives som "alvorlig, gjentatt og/eller overdreven".

Årsaken var imidlertid ikke nødvendigvis at Epstein oppførte seg som en drittsekk på nettet (det gjorde han for det meste i virkeligheten i stedet), men snarere "the policy of the New York Attorney General's partnership with Microsoft and other gaming companies to remove New York registered sex offenders from online gaming services." Spilltjenester har ofte blitt beskyldt for å muliggjøre grooming, så det er ingen tvil om at dette var en riktig beslutning fra Microsofts side.