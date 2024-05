Jeffrey Wright vil gjenta sin rolle som Isaac i HBOs The Last of Us

HQ

HBO har bekreftet at en annen The Last of Us veteran vil dukke opp i HBOs filmatisering av Naughty Dog's anerkjente videospillserie.

Etter at Troy Baker og Ashley Johnson dukket opp i mindre roller i live-action-showet og ikke som henholdsvis Joel og Ellie, vil Jeffrey Wright få æren av å fortsette å gi liv til karakteren til Isaac fra The Last of Us: Part II. Dette har blitt bekreftet av HBO via Max's sosiale kanaler.

The Last of Us' andre sesong er for tiden i produksjon med filming som foregår i Vancouver, Canada. Vi forventer at den kommer i løpet av første halvdel av 2025, selv om en nøyaktig dato ennå ikke er satt av streameren.