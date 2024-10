Jeg ble altfor oppslukt av Googles nye hjemmeside roguelite i morges

HQ

Av alle de stedene kortbaserte roguelites kan komme ut og ta tak i deg, hadde jeg ikke forventet at en fra Googles hjemmeside skulle være så morsom. Hvis du går over til Googles hjemmeside akkurat nå, vil du se en halvmåne som stirrer på deg, med et merkelig blunk inngravert i ansiktet.

Dette er nemlig halvmånefasen i oktober. Jeg er ikke så interessert i månefaser, så jeg kan egentlig ikke fortelle deg hva det betyr, bortsett fra at månen vil være halvt opplyst. Morsomt, ikke sant? Det leder også inn i månespillet Google har, der du plasserer kort på et brett som hver indikerer en månefase.

Kombinerer du to kort med samme fase, får du et poeng. Kombinerer du to kort som til sammen gir fullmåne, får du to poeng. Du kan også kjede sammen kort basert på månefasene for å få poeng som tilsvarer antall faser du kjeder sammen. Vinner du tre ganger, låser du opp et spesielt, legendarisk kort som du kan bruke i senere spill. Det er en morsom måte å tilbringe lunsjpausen på, og det viste seg faktisk å være ganske engasjerende. Spis hjertet ditt ut Balatro. Vel, egentlig ikke, men du skjønner poenget.

