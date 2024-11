HQ

Her om dagen møtte vi John Romero på DevGAMM i Lisboa, og mens vi også spurte ham om flere detaljer om hans fortsatt hemmelige, splitter nye FPS, så vi naturligvis tilbake på klassikere som Doom, Castle Wolfenstein, Heretic eller Hexen i følgende video.

På et tidspunkt dreide samtalen inn på mer tekniske moteord fra nittitallet som Deluxe Paint, NeXTSTEP, begrenset fargedybde og hvordan ting ble gjort på den tiden, noe som fikk oss til å spørre Romero om det nyere memet, eller utfordringen, om at Doom kjøres på skrivere, biler, sjokoladeplater og stort sett alt som har en skjerm på seg.

"Ja, det er en av de mest portable kodebasene du kan finne. Den er skrevet i C", forklarer han. "Og det som gjorde Doom så raskt, var renderen, som ble laget i assembler på en 8086. Så det er en haug med C-kode, og så er det assembler midt i C-koden for å få den ene stripen til å gå raskt. Den koden er faktisk skrevet i C i tilfelle du ikke skriver assembler, ikke sant? Så du kan bare fjerne C-linjen, og det vil fungere, men mye saktere. Men det er et eksempel på hva du trenger å oversette til assembly. Og hvis du gjør den ene funksjonen, vil hele renderingen gå raskt."

"Jeg ble veldig overrasket over at en graviditetspinne faktisk har nok RAM til å holde Doom og kjøre det", ler han senere når han blir spurt om de mest overraskende enhetene han har sett som kjører spillet. "Og så å få bakterier til å generere et Doom-skjermbilde, og det tar omtrent åtte timer per frame å gå gjennom Doom med bakterier som lager hvert skjermbilde".

Hva er din favoritt "Doom kjører på"-meme?