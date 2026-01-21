"Jeg er så glad på dine vegne, min bror", sier Mbappé etter at Vinícius endelig ble kåret til Real Madrids MVP

HQ

Real Madrid forbedret rekken av dårlige resultater før og etter sparkingen av Xabi Alonso med den andre seieren på rad, og en stor en, 6-1 mot Monaco i Champions League, noe som gjør at de midlertidig ligger på andreplass på tabellen bak Arsenal, med litt hjelp fra PSG og Manchester City, som også tapte i tirsdagens kamper.

Mbappé scoret to mål, og Vinícius jr. og Jude Bellingham scoret et til, mens Thio Kehrer scoret et selvmål og Vinícius bidro med to målgivende pasninger (og en "spøkelsesassist", da han forårsaket Kehrers selvmål), noe som ga ham MVP-prisen, en sjelden prestasjon for brasilianeren i det siste, som gjentatte ganger har blitt plystret på og buet ut på Bernabéu.

"Jeg er så glad på dine vegne, min bror. Alle Madridistas er med deg", skrev Kylian Mbappé på Instagram, en av de få spillerne som ikke har blitt angrepet av sinte Real Madrid-fans de siste ukene.

Álvaro Arbeloa, Real Madrids nye trener, roste også kantspilleren: "Jeg er veldig glad på mine spilleres vegne, for vi trenger et engasjert lag, og jeg er veldig glad på Vinícius' vegne, for han fortjener fansenes hengivenhet, og jeg tror den klemmen han ga meg var for hele Real Madrid", sa Arbeloa, som omfavnet Vinícius etter kampen. "Vi trenger at Vinícius er lykkelig slik at vi kan vinne alle titlene".