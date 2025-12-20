"Jeg har hørt generativ AI, det er kjedelig som bare faen", sier skuespilleren Neil Newbon

HQ

Selv om noen spill kan klare seg helt uten stemmeskuespillere, og andre har lite bruk for dem, er det ingen tvil om at de kan forsterke effekten av et spills narrativ og historiefortelling med uante mengder. I år har vi imidlertid sett en urovekkende mengde spill og selskaper lene seg på generativ AI, spesielt når det gjelder stemmearbeid. Baldur's Gate III og Resident Evil Village-skuespilleren Neil Newbon gjorde sine tanker klare om emnet i et nylig intervju med PCGamesN.

"Fuck AI i ytelse," sa Newbon, før han gikk i detalj om hvorfor hans meninger er så sterke. "Sammenlignet med resten av spillets utvikling er det peanøtter hvor mye penger det koster å lage disse stemmelinjene... Jeg synes ikke det er noen grunn til å ta fra folk jobben. Jeg synes ikke det er legitimt. Hvis du ikke spiller inn replikkene i utgangspunktet og bare bruker AI til å ta stemmen til noen og manipulere den slik du vil, er det et problem."

"Jeg har hørt om generativ AI; det er kjedelig som bare faen. Jeg tror ikke på det; det tar meg ut av innlevelsen", la Newbon til. "Folk sier at det hjelper på innlevelsen fordi det er reaktivt. Det tar meg ut av opplevelsen fordi jeg bare hører noe som ikke høres ut som et menneske i fare, eller i kamp, eller spenning, eller den følelsen du skal sikte mot. Det føles ikke ekte. Uansett hvor bra det høres ut, er det noe ved det som ikke helt sitter med deg, og det er uncanny valley-territorium ... Jeg bryr meg egentlig ikke om generativ AI, fordi det høres dritt ut."

Selv om stemmeskuespillersamfunnet og en god del spillere deler Newbons meninger, virker det som om genAI fortsatt er i ferd med å bli banebrytende av noen spillstudioer. Hvorvidt de vil lykkes med den nye teknologien, er et spørsmål for fremtiden, men akkurat nå er det usikre og skremmende tider for utøverne.