Jeg har sett Being Charlie på nytt, filmen om avhengighet som Rob Reiner og sønnen hans laget sammen

HQ

Da Being Charlie kom ut i 2016, føltes den som et beskjedent uavhengig drama om avhengighet: en av de filmene man ser, setter pris på, og så går man videre uten å tenke for mye over det. Rob Reiners sønn har nettopp blitt siktet for drapet på foreldrene sine, og når man ser filmen igjen i dag, er det vanskelig å ikke se den annerledes. Når man vet at filmen er skrevet av Rob Reiner og hans sønn, og inspirert av deres eget forhold, får hver scene en annen tyngde.

På papiret var Being Charlie allerede en avviker i Reiners karriere. Dette er filmskaperen av When Harry Met Sally, A Few Good Men, The Princess Bride, Misery, Stand by Me... filmer som nå kan betraktes som kultklassikere. På 2010-tallet hadde Reiner funnet seg til rette i en sen karrieremodus. Being Charlie gikk bort fra alt dette. Mest av alt var den personlig.

Manuskriptet var løst inspirert av Nick Reiners erfaringer med avhengighet. Nick Robinson spiller Charlie, en smart, sarkastisk rusmisbruker i collegealder som sykler gjennom avrusningsprogrammer og er låst i en kald krig med sin berømte far David, spilt av Cary Elwes. David er distansert, fordømmende og følelsesmessig uartikulert, egenskaper som føles bevisst usminket, til og med straffende, tatt i betraktning Rob Reiners egen geniale offentlige personlighet. Filmen smigrer ikke faren. Den smigrer heller ikke sønnen i særlig grad. Det den gjør, er å forsøke å holde begge innenfor en familiebue som, i likhet med alle familier, har sine dyder og mangler.

Da Being Charlie kom ut, fikk den en høflig, om enn svak mottakelse. Kritikerne la merke til filmens oppriktighet, de solide skuespillerprestasjonene og dens ujevnheter. Det føltes som en film som søker etter sannhet, men som samtidig støtter seg på velbrukte narrative ledelinjer. Rehabilitering er vanskelig, edruelighet er skjørt, kjærlighet kan redde deg, eller i det minste hjelpe deg. Det var noe her, men også en følelse av at filmen veldig gjerne ville tro på forløsning som en narrativ uunngåelighet. Nesten et tiår senere er det dette ønsket som føles mest utsatt.

I kjølvannet av de siste, forferdelige anklagene mot Nick Reiner, hendelser som har rettet offentlig oppmerksomhet mot familien, har filmen blitt umulig å se som nok et avhengighetsdrama. Nå fremstår den som et håpets artefakt: en far som bruker de verktøyene han kjenner best, historien og strukturen, til å forestille seg sønnens overlevelse. Det virkelige livet nektet, som så ofte, å følge manuset.

Det som er slående når man ser Being Charlie på nytt, er hvor den føles mest levende. Det er ikke i konfrontasjonene mellom far og sønn, som kan føles skjematiske, eller i de mest ekstreme skildringene av avhengighet, som av og til tenderer mot det performative. Filmens puls er sterkest i mellomrommene: Charlie som gnager mot reglene på avvenningsklinikken, som svever på grensen til edruelighet på et overgangsbolig, og som faller for noen som forstår ham akkurat nok til å være farlig. Disse øyeblikkene har teksturen av levd erfaring.

Derimot føles den større emosjonelle arkitekturen, særlig ideen om at faderlig anerkjennelse kan være den manglende ingrediensen i Charlies tilfriskning, påtvunget, som om filmen forsiktig, men insisterende styrer mot forsoning. Den styringen gir mening. Dette var tross alt et familieprosjekt. Reiner regisserte ikke bare en film; han deltok i en troshandling. Hvis man forteller historien riktig, hvis man rammer inn smerten på riktig måte, kan den kanskje mestres.

Reiner har alltid vært fascinert av selve historiefortellingen. Filmene hans er fulle av fortellinger, opptredener i opptredener og karakterer som overlever ved å forme erfaringer til mening. Han var en regissør med et unikt blikk for kraften (og begrensningene) i det narrative håndverket. Med så forskjellige forfattere som William Goldman, Nora Ephron, Aaron Sorkin og Stephen King utmerket Reiner seg ved å forsterke stemmer som allerede visste hvor de skulle. Being Charlie er annerledes. Her var stemmen fortsatt på leting, og destinasjonen var uklar.

Det er denne usikkerheten som nå gjør filmen så foruroligende. Charlie, som karakter, er forståelig. Han er såret, defensiv, morsom, selvdestruktiv på kjente måter. Hva han ikke er, er uvisst. Det finnes ingen antydning til vold, ingen følelse av noe fundamentalt ukontrollerbart. Filmen antyder at problemet, hvor smertefullt det enn er, er lesbart og dermed løsbart. I ettertid føles denne antagelsen tragisk ufullstendig.

Ikke dermed sagt at Being Charlie var uærlig. Kanskje var den snarere ærlig til det ytterste, og fanget opp akkurat det skaperne kunne se, og ikke mer. Foreldre har sjelden tilgang til barnas mørkeste indre. Historier bygges ut fra det som er tilgjengelig. Fraværet i sentrum av Being Charlie, følelsen av at noe avgjørende mangler, leses nå mindre som en svikt i fantasien enn som en dokumentasjon av hvordan kjærligheten fortsatt kan komme til kort overfor forståelsen.

Det er det som gjør filmen til en elegi i stedet for en nysgjerrighet. Reiners håndverk er fortsatt til stede: hans oppmerksomhet overfor unge skuespillere, hans rene visuelle fortellerstil, hans respekt for fremføring. Det som har endret seg, er vekten vi legger på den. Filmen kan ikke lenger tilby trøst eller avslutning. Den åpne, forsiktig optimistiske konklusjonen føles nå som et spørsmål som blir hengende i luften.

Being Charlie En gang virket filmen som en beskjeden, velmenende avstikker i en legendarisk karriere. Nå ser den ut som noe annet: en fars forsøk på å fortelle sønnen tilbake fra avgrunnen, og en påminnelse om at noen sannheter motsetter seg å bli formet til historier, helt til de kommer, brutalt, fra utsiden av rammen.

Les denne historien i kronologisk rekkefølge:

Videre lesning: Det beste fra Rob Reiner.