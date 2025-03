Jeg har spilt en time av Nubby's Number Factory, og jeg er allerede overbevist om at det er like vanedannende som Balatro

Her om dagen, etter at jeg var ferdig med mine daglige plikter for dette fantastiske nettstedet, hoppet jeg inn på Discord for å se vennen min streame et spill til en annen venn. Det spillet så ut som om den forferdelige CGI-en til en teoriprøve i bilkjøring eller en informasjonsvideo hadde laget en forferdelig hatbaby med alle de kombinerte ressursene til Clipart og en barnetegning som definitivt ville sendt barnet i terapi. Møt Nubby's Number Factory, et spill jeg ikke kunne få øynene fra.

I Nubby's Number Factory har du et plinko-lignende pegboard foran deg. På denne tavlen skyter du den lilla, grå ballen Nubby for å få så mange poeng som du trenger for å oppfylle kvoten. Hvis du ikke klarer å oppfylle kvoten, eksploderer solen. Dessuten er det en tynn fyr med tegneseriebriller som nesten helt sikkert er utvikleren som følger med på og reagerer på trekkene dine. I likhet med Balatro gir Nubby's deg et enkelt premiss som ikke krever noen ferdigheter for å sette i gang med. Når du så kan legge til dansende dinosaurer og graviditetstester i inventaret ditt, som hver gir sine egne buffs som er like avhengige av flaks som strategi, vil du føle at du blir dratt inn.

Til slutt, hvis du kommer langt nok, vil du ende opp med å tigge om at visse gjenstander eller fordeler skal aktiveres i håp om at du kan vinne enda en seier og hindre at solen eksploderer. Det Nubby's skjuler bak sin merkelige verden og til tider groteske grafikk er faktisk et veldig solid spillsystem, et som det er like lett å forstå som det er morsomt å spille. Du vil ikke se noen spille og trenge femten YouTube-essays for å finne ut hva som skjer, og det er kanskje derfor alle jeg har vist dette spillet til ikke kan unngå å ville ta en titt selv, som om jeg viderefører et slags Nubby-virus.

Med gjenstander på Nubby Mart, mat og buffs på Café Nubby, frynsegoder som faller fra tid til annen og til og med et svart marked med sine egne gjenstander, er det så mye variasjon i Nubby's at du vil finne deg selv i å legge strategier på farten, uten å kunne sette ut med en klar plan i tankene som en roguelike som Hades. Men det er her Nubby's Number Factory virkelig imponerer.

Tanken bak Nubby's er ikke at du bare blir supersterk og kan skyte deg gjennom nivåene som om de ikke var noe, for jo bedre du gjør det, jo flere poeng må du score i neste runde for å komme videre. Derfor fungerer spillet best når du balanserer på kanten av seier eller fordømt nederlag, og hjertet ditt kan like gjerne begynne å betale husleie i munnen når du ser den lille idiotballen som er Nubby sprette rundt i håp om at han skal treffe de pinnene du trenger. Etter hvert som du bygger deg opp, er du kanskje mindre avhengig av Nubby, og får til og med bonuser så snart han biter i gresset, men du kan også trenge den lille sfæriske kompisen til å hjelpe deg med å klatre mot seier. Det er her jeg får den virkelige pseudo-gamblinghøyden Balatro gir.

Med sin Y2K-estetikk, vanedannende spillopplevelse og forskjellige utfordringer, føles Nubby's som en ekte indieskatt som vi kommer til å snakke om en stund fremover. Med rundt 300 anmeldelser på Steam i skrivende stund, føles det veldig mye som en skjult perle akkurat nå, men jeg er sikker på at det kommer til å endre seg. Dette er ikke en anmeldelse eller forhåndsvisning, bare et stykke om en indie jeg tror kan skrape Balatro-kløen hvis du vil bytte kort mot en liten grå ball. Nubby's Number Factory, du er et merkelig overbevisende rot.