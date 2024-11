Jeg skjønner bare ikke EA Sports FCs Ultimate Team

HQ

Som innbygger i Storbritannia og fyr i tillegg, har jeg, selv til tross for forsøk på å forhindre dette, utviklet en interesse for fotball. Det er utrolig vanskelig å la være, for hver person du møter, hvert offentlige sted du besøker, hver gang du åpner sosiale medier, slår på TV-en, skrur på bilradioen og så videre, vil du få en eller annen form for diskusjon rundt fotball tredd nedover hodet. Enten det er på klubbnivå, drevet av det faktum at seks av de ti mest verdifulle fotballagene i verden konkurrerer i den mest lukrative ligaen i verden her, i Premier League, eller de mindre, mer stammebaserte tiltakene som Championship og de lavere divisjonene English Football League presenterer, eller til og med de nasjonale konkurransene der de største stjernene fra hele verden kommer sammen for å representere Three Lions i det som blir kalt en av våre mest talentfulle generasjoner til dags dato. Poenget er at vi i England lever og ånder for fotball, og derfor overrasker det meg aldri at FIFA- og nå også EA Sports FC -spillene alltid ligger på toppen av salgslistene i landet hver eneste uke.

Selv om jeg er overbevist om at det er noe å si på hvor like og forutsigbare EA Sports FC spillene har blitt, med små endringer og forbedringer som gjøres på årlig basis og deretter hylles som store neste skritt fremover for denne velkjente serien, forstår jeg også at EA i bunn og grunn har tatt kvelertak på denne delen av videospillverdenen. EA Sports FC er den beste fotballsimuleringsopplevelsen på markedet, og for EA ville det å rutinemessig gjøre store og risikable endringer være å potensielt ofre en av de mest lukrative posisjonene i videospillbransjen. Fra et forretningsperspektiv gir det absolutt mening for EA Sports FC spillene å forbli så like og fantasiløse som de har blitt. Men fra et fanperspektiv er det forbløffende at så mange gleder seg til at denne serien kommer tilbake hvert år i september. Det slutter aldri å forbløffe meg at folk ser på EA Sports FC -spill som noen av de mest spennende prosjektene hvert år, når overbevisende kunst og mekanisk varierte prosjekter i stedet blir behandlet som en ettertanke. Men vi er fotballgale i England, og galskap, som forelskelse (som uten tvil er det EA Sports FC fans opplever), får folk til å gjøre gale ting, så igjen, jeg forstår hvordan dette skjer. Det jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke skjønner er Ultimate Team og hvordan denne modusen kan fortsette å ødelegge lommebøkene til fotballfans hvert år, slik tilfellet har vært siden oppstarten i 2009.

For de som ikke er klar over det, er Ultimate Team stort sett den viktigste måten EA tjener penger på mikrotransaksjoner fra EA Sports FC. Spilleren får i oppgave å bygge opp en tropp med fotballspillere fra grunnen av ved å samle kort som opptjenes enten gjennom heftige mengder spilletid, eller rett og slett ved å bruke ekte penger på FC Points i stedet. Teknisk sett trenger du aldri å bruke en krone for å ha glede av Ultimate Team, men de beste og sjeldneste spillerne er designet for å være svært uvanlige og vanskelige å få tak i med mindre du spytter ut penger. For et spill som i utgangspunktet er det samme produktet som forrige års rate og likevel kan skryte av en prislapp på £ 70, er jeg allerede ikke en fan av å bruke mer penger på spillet, men hvis det er din syltetøy og du lever og puster EA Sports FC, har det på, det er dine hardt opptjente øre, og du kan gjøre hva du vil med dem.

Men å fortsette å gjøre dette på årsbasis er, etter min mening, absolutt galskap. Ultimate Team kan ikke oversettes mellom FIFA/EA Sports FC titler. Eventuelle fremskritt du har gjort i EA Sports FC 24 overføres ikke til EA Sports FC 25, og det samme vil helt sikkert være tilfelle med den nesten helt sikkert titulerte EA Sports FC 26. Du kan bruke £200 på FC Points i løpet av levetiden til den nåværende tittelen, og for å nå det punktet du var på i det neste spillet, forventes det at du åpner lommeboken igjen. Fra et forretningsmessig perspektiv har EA fått jackpot, en gullgruve som tilsynelatende ikke har noen ende. Men fra et fan- og spillerperspektiv kan jeg ikke for mitt liv forstå hvorfor vi fortsetter å kaste penger etter denne modusen.

Det vil alltid være sammenligninger her med hvordan andre AAA-titaner oppfører seg også, det være seg vanvittige betalte skinn og kosmetikk i Call of Duty, League of Legends, Counter-Strike, you name it. Men disse spillene fungerer på en fundamentalt annerledes måte ved at det enten er en viss grad av støtte på tvers av titler, en markedsplass for å handle kosmetikk med faktisk verdi i den virkelige verden, eller det faktum at disse spillene lever mye lenger enn et år før de blir irrelevante. League of Legends er nå inne i sitt 15. år, noe som til sammenligning vil sette det på linje med FIFA 10. Tenk deg hvordan troppen din og FIFA-opplevelsen din ville vært hvis du har utviklet et lag de siste 15 årene og ikke startet fra bunnen av hver september.

Vi liker alle å slenge rundt oss med dumme stikk og vitser og påpeke at du enten kan sikre deg en full kopi av Dragon's Dogma 2 under PlayStations Black Friday-salg eller i stedet 5000 V-Bucks for å kjøpe to eller tre skins i Fortnite, men med Epics Battle Royale får du i det minste en gjenstand du kan bruke i mange år fremover, og som er tilgjengelig på stort sett alle tenkelige plattformer takket være spillets brede tilgjengelighet. EA Sports FCs Ultimate Team tilbyr ikke dette, noe som for øyeblikket, og sannsynligvis i langt overskuelig fremtid, vil det forbli for meg et mysterium av høyeste orden om hvorfor spillmodusen fortsetter å være så forbannet vellykket.