"Jeg tror ikke vi får se Michael Schumacher igjen", sier en venn av den tidligere F1-mesteren

Michael Schumachers helsetilstand holdes hemmelig av familien, men en venn av den tidligere Formel 1-føreren, Richard Hopkins, som også var driftssjef for Red Bull, tror at "vi aldri kommer til å se ham igjen", og at han ikke kommer til å vende tilbake til offentligheten.

"Jeg tror ikke vi kommer til å se Michael igjen. Jeg er litt ukomfortabel med å snakke om tilstanden hans på grunn av hvor hemmelighetsfullt familien ønsker å holde det, av de riktige grunnene" sier Hopkins.

Schumacher ble utsatt for en nesten dødelig skiulykke i desember 2013 som resulterte i en traumatisk hjerneskade og ble lagt i kunstig koma i seks måneder. Deretter startet han rehabilitering, men familien har ikke offentliggjort noen informasjon om tilstanden hans.

Hopkins, som snakket med SportBible (via Nine.com), sa at bare de nærmeste vennene til Schumacher, vet om hans helse, og "Jeg er ikke Jean Todt, jeg er ikke Ross Brawn, jeg er ikke Gerhard Berger, som besøker Michael". Han legger til at alle vennene hans vil holde hemmeligheten og privatlivet om Schumacher, fordi "det er slik familien ønsker at det skal være. Jeg synes det er rettferdig og respektfullt overfor familien. Selv om jeg visste det, ville familien blitt skuffet hvis jeg delte det uansett."

Hopkins sa imidlertid at han nettopp "har snakket med noen som står ham veldig, veldig nær, og de har nettopp forklart at vi ikke kommer til å høre noe mer fra ham. Han er i en komfortabel posisjon så langt han kan være med sin helsetilstand."