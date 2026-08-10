Jem and the Holograms» er nå tilgjengelig for strømming på Prime

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Hvis du vokste opp i de fantastiske 1980-årene med alle de ikoniske og kultklassiske animerte TV-seriene som fortsatt er populære i dag, vil du sikkert huske Jem and the Holograms. Serien ble sendt fra 1985 til 1988 og forteller historien om plateselskapseieren Jerrica Benton, som lever et hemmelig liv som superstjernen Jem, komplett med en enorm, knallrosa frisyre som var typisk for den tiden.

Hun og bandet hennes, The Holograms, hadde utallige heftige oppgjør med bråkmakerne i The Misfits og The Stingers. Siden «Jem and the Holograms» ble sendt i samme sendetid som serier som «Transformers» og «G.I. Joe», så også mange gutter på det som tydeligvis var markedsført som en serie for jenter – noe som har gjort at den fremdeles huskes med kjærlighet.

Og nå kan du nyte den igjen. Alle de 65 episodene er nå tilgjengelige for strømming på Amazon Prime. Det ser ut til at Amazon ønsker å minne folk på hvor groovy denne serien egentlig er (Jem and the Holograms hadde et av de beste lydsporene på 80-tallet, og det sier ikke lite), ettersom det har kommet hyppige rapporter om at de for tiden jobber med en ny TV-serie basert på originalen.