Jemaine Clement bekrefter at en oppfølger til What We Do In The Shadows er under utvikling

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What We Do In The Shadows bidro virkelig til å sette regissør Taika Waititi på kartet, men alle de involverte ble sett på som lovende stjerner etter utgivelsen av den populære vampyr-mockumentaren. Den førte til en svært vellykket spin-off-serie med Matt Berry, Natasia Demetriou, Kayvan Novak og Mark Proksch i hovedrollene. Men nå ser det ut til at en av hovedrolleinnehaverne i filmen, Jemaine Clement, ønsker å gå tilbake til der det hele begynte.

I et intervju med Nexus Point News ble Clement spurt om muligheten for en animert serie som en måte å utforske karakterene han brakte til liv (eller udød) i originalen fra 2014. «Jeg snakket med et selskap om det. De ønsket å lage en animert versjon av * What We Do In The Shadows*, men jeg føler at mitt samarbeid med FX var begrenset til den ene serien, og jeg tror vi har avsluttet vårt samarbeid med FX. Jeg føler at jeg vil gå videre nå,» sa Clement.

Dette kan ha knust drømmene til folk som ønsker mer «WWDITS», men så avslørte Clement at ikke alt håp er ute. "Vi skriver på en ny What We Do In The Shadows-film, som en oppfølger til filmen," avslørte han.

Det er sannsynlig at denne oppfølgeren foreløpig er i en veldig, veldig tidlig fase, men den vil helt sikkert fange fansens oppmerksomhet etter hvert som arbeidet med den fortsetter. TV-serien er kanskje det folk er mest kjent med i dag, men den opprinnelige filmen føles fortsatt som en klassisk mockumentar, og vi skulle gjerne møtt våre gamle venner Vladislav, Viago, Petyr og Stu igjen.