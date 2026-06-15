Jemens «Spider-Man» omkommer etter tragisk klatreulykke

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Den berømte eventyreren Al-Qaqa Ibn Antar, bedre kjent på sosiale medier som «Spider-Man fra Jemen», har omkommet etter en tragisk klatreulykke. Den 30 år gamle internettprofilen ble kjent for sine dristige klatreturer uten tau eller annet sikkerhetsutstyr.

Ulykken skjedde 12. juni da Ibn Antar forsøkte å klatre opp bratte klipper inne i et 120 meter dypt krater. Ifølge lokale myndigheter mistet han grepet og falt. Etter ulykken har myndighetene nok en gang oppfordret eventyrere og klatrere til å følge sikkerhetsreglene og bruke riktig verneutstyr under lignende aktiviteter.