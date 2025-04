Jenna Ortega forklarer hvorfor hun forlot Scream-serien

I november 2023 ble det kunngjort at Melissa Barbera, stjernen i de rebootede Scream-filmene, ville forlate franchisen. Dette kom ikke lenge etter at skuespilleren la ut visse bemerkninger om Israel-Hamas-krigen på Instagram.

En dag senere ble Ortega også avslørt å forlate franchisen. I et nytt intervju med The Cut snakket hun om hva som førte til at hun bestemte seg for å forlate. "Det hadde ingenting å gjøre med lønn eller planlegging," sa hun. "Melissa-greiene var i ferd med å skje, og det hele var i ferd med å falle fra hverandre. Hvis Scream VII ikke skulle bli med det teamet av regissører og de folkene jeg forelsket meg i, virket det ikke som det rette trekket for meg i karrieren min på det tidspunktet."

Barrera og Ortega spilte hovedrollene som Carpenter-søstrene i Scream-serien, og ble opprinnelig antatt å være en del av Scream 7. Imidlertid ser det nå ut som om den nye filmen i stedet vil ta franchisen tilbake til sine opprinnelige røtter, til og med med Matthew Lillard i hovedrollen igjen.