Jenna Ortega forteller om hvordan hun fikk vite om Beetlejuice Beetlejuice

I en tale på TODAY show, Jenna Ortega avslørte litt informasjon om hvordan hun ble involvert i den kommende Beetlejuice Beetlejuice, og hva som har ført henne til å forfølge så mange skrekkroller generelt.

Mens en mengde fans fulgte intervjuet fra utsiden av studioet for å få et glimt av stjernen, fortalte hun om hvordan hun fikk rollen.

Ortega sa hun: "Det var et umiddelbart ja. Det var press, det var kanskje fem minutters nøling, men Tim (Burton) overrumplet meg virkelig da han fortalte meg nyheten. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det.

"Han ga meg manuset, og jeg kjørte inn til siden og leste det så fort jeg kunne. Så i løpet av to timer ringte jeg teamet mitt og sa: 'Jeg kan ikke fortelle dere hva dette handler om, men bare vit at jeg skal gjøre en ny jobb med Tim'."

Ortega skrøt hun av sine medspillere: "Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få jobbe med Michael Keaton og Monica Bellucci, Winona Ryder - alle disse utrolige menneskene - Willem Dafoe.

"Å få jobbe sammen med dem på en så spesiell jobb som Beetlejuice og så inspirerende og oppfinnsom som Beetlejuice, å se Michael (Keaton) som Beetlejuice i egen person, det var helt utrolig."

Hun delte også mer om sin reise inn i skrekkstjernen: "Da jeg var yngre var jeg redd for alt - mørket, jeg var redd for Beetlejuice, jeg elsket gremlins, men samtidig hatet jeg dem - så jeg var alltid veldig forvirret.

"Men etter hvert som jeg ble eldre, skjønte jeg at spenning er det samme som frykt, så når jeg er redd, kan jeg bare si til meg selv at jeg er spent. Og du kan gjøre det samme omvendt, men jeg prøver bare å plassere det et annet sted, for jeg hatet å være redd hele tiden."

Ortega fortsatte med å snakke om hvordan familien, og særlig moren, har støttet karrieren hennes og hjulpet henne med å holde jorda på plass i hele intervjuet, som du kan se her. Beetlejuice Beetlejuice har kinopremiere 6. september.