Jenna Ortega kommer ikke tilbake til Scream 7

Jenna Ortega er en av Hollywoods største fremadstormende stjerner akkurat nå, og det kom derfor som litt av en overraskelse da hun bestemte seg for ikke å komme tilbake til den syvende filmen i Scream-serien, etter å ha gjort så stort inntrykk i Scream VI.

Som rapportert av Variety var Ortegas retur ikke garantert på grunn av planleggingskonflikter med Wednesday sesong 2. Selv om noen mener at Ortega forlot prosjektet etter at hennes medspiller Melissa Barrera fikk sparken på grunn av pro-palestinske kommentarer på sosiale medier, ser det ut til at utgangene i stor grad er separate tilfeller.

Det ser allerede ut til at det er mye som skjer for å få den neste Scream-filmen på plass. Forfatterne jobber nå med et nytt utkast som skal presenteres for filmskaperne, og filmen trenger nye hovedpersoner.

Hvem synes du bør spille hovedrollen i den neste Scream-filmen?