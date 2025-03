Jenna Ortega ønsker å spille i en Gremlins film

Onsdag og Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice-stjernen Jenna Ortega ønsker å bli involvert i en annen klassisk franchise, det vil si Gremlins. I en tale nylig på SXSW sa Ortega at hun ville være villig til å jobbe med franchisen, og ba til og med om en samtale.

I en samtale med IMDB ble Ortega først spurt om hvilken mytisk skapning hun gjerne skulle sett i den virkelige verden. Hun slet med å komme på noe som vekket hennes interesse, men innrømmet at hun som barn elsket Gremlins, noe som åpnet døren for henne til å nevne at hun gjerne vil være med i en film.

"Gremlins 3? 4? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Ring meg!" sa hun. Ortegas neste prosjekt som skal slippes er Death of a Unicorn, der hun spiller sammen med Paul Rudd i en sprø skrekkkomedie fra A24. Wednesday sesong 2 skal også slippes i år, da Ortega fortsetter sin rekke av skumle medier.