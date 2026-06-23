Jenna Ortega spiller en robot som ønsker å helbrede en familie i Taika Waititis Klara and the Sun

Selv om vi ikke er helt der ennå, kan roboter snart bli en del av hverdagen vår (når de ikke er opptatt med å gi barn spark). Når den dagen kommer, vil vi kanskje ha en fremtid som ligner litt på den i « Klara and the Sun », der familier i stedet for kjæledyr kan kjøpe «kunstige venner» å ta vare på.

Jenna Ortega spiller en slik kunstig venn i Taika Waititis kommende komedie/drama om en familie som finner trøst gjennom en robot. Basert på boken av Kazuo Ishiguro med samme navn, gir « Klara and the Sun » oss et innblikk i en dystopisk fremtid, men en som kanskje ikke er så dyster som du kanskje tror. Med sinnet og intelligensen til et småbarn trenger Klara mer omsorg enn hun selv kan gi sin menneskelige familie, og hun er i stadig jakt på solens hjem.

Om hun vil finne det, vet vi ikke, men traileren gir oss en ganske standard «fisk på land»-historie med Klara og en familie ledet av Amy Adams, som sannsynligvis selv har et stort behov for å komme seg på fote igjen. « Klara and the Sun » har premiere på kino 23. oktober.