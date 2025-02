Jenna Ortega spiller mot The Weeknd i Hurry Up Tomorrow

The Weeknds første store skuespillerrolle var omgitt av mye kritikk, da The Idol endte opp med å bli en av de mest polariserende seriene i nyere tid da den debuterte. Musikeren vil utvilsomt håpe på en langt bedre mottakelse av skuespillerferdighetene sine når filmen Hurry Up Tomorrow med Abel "The Weeknd" Tesfaye i hovedrollen har premiere i mai i år.

Filmen handler om en musiker, spilt av The Weeknd, som mister seg selv og kommer ut av kontroll etter å ha møtt en fremmed. Musikeren er også plaget av søvnløshet, noe som i kombinasjon med den fremmedes forvridde væremåte gjør at han snart begynner å stille spørsmål ved selve grunnlaget for sin eksistens.

Hurry Up Tomorrow Jenna Ortega spiller den fremmede, og Barry Keoghan dukker også opp. Filmen er regissert av Trey Edward Shults og har kinopremiere 16. mai, og du kan se traileren og det offisielle sammendraget nedenfor.

"En musiker plaget av søvnløshet blir dratt inn i en odyssé med en fremmed som begynner å nøste opp selve kjernen i hans eksistens."