Jenna Ortegas Wednesday vender tilbake til Netflix i august

Netflix fortalte oss i går at vi kunne forvente et første glimt av den andre sesongen av Wednesday i dag, og det er nettopp det vi nettopp har fått. Streameren har presentert en teaser på neste serie episoder, som vil gjøre sin ankomst i august og september.

Denne kommende sesongen vil nok en gang fokusere på Jenna Ortegas titulære hovedperson, men den vil også ha større vekt på hennes skumle og sprø familiemedlemmer, ettersom ikke bare broren hennes Pugsley (Isaac Ordonez) har meldt seg på Nevermore Academy, men Gomez (Luis Guzman) og Morticia (Catherine Zeta-Jones) er også satt til å ha en større tilstedeværelse også. I tillegg kan vi forvente at et nytt familiemedlem gjør sin ankomst, med Joanna Lumley som debuterer som bestemor Hester Frump.

Ellers vil Steve Buscemi dukke opp som den nye rektoren Barry Dort, mens Hunter Doohan vender tilbake som Tyler, Emma Myers som Enid, Joy Sunday som Bianci, Victor Dorobantu som Thing, og Fred Armisen som Uncle Fester.

Når vi snakker om de neste episodene, nevner medskaperen Alfred Gough i en Netflix Tudum-artikkel: "Sesong 1 fokuserte virkelig på Wednesday, men du møtte de andre karakterene, men ble ikke kjent med dem, og nå får vi utvide historiene deres og utvide seriens omfang og bredde."

Medskaperen Miles Millar utdypet deretter ved å legge til "Ingenting er hva det ser ut til i sesong 2. Wednesday går inn i denne sesongen i den tro at hun kjenner Nevermore. Det er første gang hun returnerer til en skole frivillig. Men så snart hun kommer tilbake, skjer det ingenting som hun forventer. Hun tror at hun kommer til å ha kontroll, at hun vet hvor alle likene er begravet, men det gjør hun ikke."

Wednesday har premiere i to deler, den første den 6. august og den andre en måned senere, den 3. september. Sjekk ut traileren for den kommende sesongen nedenfor.