Jenni Hermoso er lei av "falskhet" etter å ha blitt ekskludert fra det spanske landslaget igjen

Montse Tomé, trener for det spanske kvinnelandslaget i fotball, kunngjorde i går uttaket til neste runde i Nations League, med to bemerkelsesverdige fravær til kampene mot Belgia og England: Misa Rodríguez og, fremfor alt, Jennifer Hermoso. De to landslagsspillerne og verdensmestrene har ikke spilt for landslaget på lenge, og det ser ut til at dette kommer til å bli forlenget med ett vindu til.

Denne nyheten ble fulgt av noen uttalelser fra Tomé som ikke har falt i god jord: "Det er ingen dør stengt for noen spillere, det synes jeg vi har vist. Både Misa og Jenni har vært med meg og er med i troppen. Vi verdsetter prestasjoner innenfor det vi trenger."

Jenni Hermoso reagerte imidlertid raskt, og hintet om at det ligger baktanker bak hennes fravær. I et innlegg på X står det "Lei av å høre navnet mitt mellom så mye løgn.

Det burde ikke koste så mye å si ting rett ut og som de virkelig er. Ingen grunn til å gå rundt grøten når man kan være ærlig.

Det kan være at toppscoreren i historien til La Roja ikke faller i smak for Montse Tomés taktiske ideer eller synkende prestasjoner (hun er 35 år og spiller i Mexico), men det kan også sees på som en straff for den tidligere Barça-spilleren på grunn av Luis Rubiales-affæren, der Tomé aldri har unngått å snakke om den tidligere spanske fotballsjefen, som kysset Hermoso uten samtykke etter VM-seieren i 2023.

Vi får se om hun dukker opp igjen på landslaget i de neste kampene.